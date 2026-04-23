MLB Japanは4月23日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が10号ホームランを放ったことを報告した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 村上は敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席で10号2ランホームランを放った。MLB Japanは「5試合連発！」「今季第10