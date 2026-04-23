日常から週末のアクティビティまで、より豊かな体験を提供するラージSUVへと進化 プジョー5008 GTハイブリッド｜Peugeot 5008 GT Hybrid 新型5008は、先代モデルが高く評価されてきた広い居住空間と優れた積載性、そして2列目シートの高い柔軟性を受け継ぎながら、前モデルより全長が170mm伸びたロングボディにプジョー最新のハイブリッドシステムとパノラミック i‑Cockpit（アイ-コックピット