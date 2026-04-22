「片付け」というと気が重くなる人も多いのでは？じつはそれ、「捨てなくては」という思い込みのせいかもしれません。整理収納アドバイザー2級の資格をもつESSEonlineライター、小林ユリさんも片付けへの苦手意識があったそう。しかし、「ものを捨てずに整理する工夫をしたことで、無理なく家が整った」といいます。詳しく教えてもらいました。「片付け＝捨てる」がストレスだったもともと私は片付けが苦手。「捨てなきゃ」と思