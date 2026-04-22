5月3日から始まる「ひろしまフラワーフェスティバル」を前に、ボランティアたちが会場周辺を清掃しました。平和大通り沿いなどで行われた清掃活動に参加したのは、地元企業やボランティアなど38団体、約490人です。この活動は、会場を訪れた人たちに気持ちよく過ごしてもらおうと、2013年から毎年続いています。参加者たちは、たばこの吸い殻や枯れ草などを拾っていました。 ■参加者「ゴミはすこし少ないんですけど、枝とか