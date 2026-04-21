きのう夕方、三陸沖で発生した地震では東北や北海道に津波警報が出され、各地で実際に津波が観測されました。富山の専門家は、富山湾で地震が発生した場合、津波は、より早く到達する可能性があると指摘し、日ごろからの備えを呼びかけています。清水記者がお伝えします。きのう午後5時前に発生した地震では、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震で、津波は岩手県内で高さ80センチを観測、さらに北海道や青森県、宮城県な