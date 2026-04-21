きのう夕方、三陸沖で発生した地震では東北や北海道に津波警報が出され、各地で実際に津波が観測されました。富山の専門家は、富山湾で地震が発生した場合、津波は、より早く到達する可能性があると指摘し、日ごろからの備えを呼びかけています。清水記者がお伝えします。



きのう午後5時前に発生した地震では、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震で、津波は岩手県内で高さ80センチを観測、さらに北海道や青森県、宮城県など広い範囲で観測されました。





地震地質学が専門の富山大学の安江健一准教授は、富山では津波がより早く到達する可能性があると指摘します。富山大学 都市デザイン学部 安江健一准教授「富山の津波の特徴として、津波を引き起こす海底の活断層が富山の近くにあるということで、それで比較的早く到達するということはあると思います」県がこれまで調査した3つの断層で地震が発生した場合、予想される津波の高さは3メートル前後から、最大でおよそ10メートルです。おととしの能登半島地震の際も、富山市では地震発生から25分後に最大で80センチの津波を観測しました。県の想定では、震源が呉羽山断層帯の場合、富山市と魚津市ではわずか2分で津波が到達する予想となっています。津波到達までの時間が短いと予想される中、注意すべきことは。富山大学 都市デザイン学部 安江健一准教授「早めに高いところに逃げるということ。あと遡上してきますので、川とかに入ってきますので、海だけじゃなくて川の近くにも行かないってことも重要になってくると思います」また、県が今年1月に公表した地震や津波の被害想定に関する調査の中間報告では、「最悪のシナリオ」だと、県内すべての市町村で、最大震度7の激しい揺れに襲われるおそれがあるとしています。安江さんは、自分が住んでいる地域の津波被害の想定を確認し、そのうえで逃げる場所にも注意してほしいと話します。富山大学 都市デザイン学部 安江健一准教授「自分の地域の津波の予測、津波のマップなんかを見ながら、どれくらい高さに来るというのを把握していく必要があるかと思います。それで高いところ（に逃げる）という点では、斜面危ないところもありますので、急なところに行かないとか、行く場所というのも注意していく必要もあると思います」今月18日には、長野県北部を震源とする地震で県内でも揺れを観測し、立山黒部アルペンルートが一時ストップするなどしました。地震はいつどこで起きるかわかりません。ハザードマップなどをもとにいざという時の対応を今一度、確認してください。