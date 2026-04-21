スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの富山県内、朝までは雨のところもありましたが、日中は晴れましたね。その日差しとともにやって来たのが、注意が必要な「黄砂」です。こちらは午後1時ごろ、富山市内の駐車場で撮影した映像です。車のボンネットやフロントガラスを見てみると。細かい粒子がびっしりと付着していますね。はい。国立環境研究所によりますと、富山県でも黄砂が確認されました。黄砂は、中国大陸の砂漠