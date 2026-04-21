スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの富山県内、朝までは雨のところもありましたが、日中は晴れましたね。



その日差しとともにやって来たのが、注意が必要な「黄砂」です。



こちらは午後1時ごろ、富山市内の駐車場で撮影した映像です。車のボンネットやフロントガラスを見てみると。



細かい粒子がびっしりと付着していますね。



はい。国立環境研究所によりますと、富山県でも黄砂が確認されました。





黄砂は、中国大陸の砂漠地帯から舞い上がった砂やちりが、上空の風に乗って運ばれ、地上に降ってくる現象です。きょうは気象衛星の画像でも、黄砂とみられる茶色っぽいものが確認できました。日本では春に多く観測され、最も多い4月には、平均で6日ほど観測されています。気象台は、あすも引き続き黄砂が飛来する可能性があるとして、注意を呼びかけています。洗濯物は屋外よりも部屋干しにすると安心ですね。また、呼吸器に疾患がある人やアレルギーのある人はマスクを着用するなど対策を心がけてください。そして、きょう気象庁は3か月予報を発表しました。ことしの夏も暑くなりそうです。北陸地方の5月から7月にかけての3か月予報です。平均気温は、70パーセントの確率で平年よりも高く、降水量はほぼ平年並みの見込みです。富山地方気象台によりますと、地球温暖化の影響などに加え、太平洋高気圧が北へ強く張り出すことで、日本付近に暖かい空気が入りやすくなります。さらに、チベット高気圧も平年並みに張り出す見込みで、いわゆる「ダブル高気圧」による猛暑も心配されます。向こう3か月ということですが、もう来月から暑くなるということですか。月別に見ても、5月・6月・7月のすべてで、平均気温は高くなる見込みです。そして気になるのは梅雨ですが、雨はどうなりそうですか。降水量は全体としては平年並みですが、5月と6月はやや多くなる傾向です。7月も平年並みということで、梅雨らしい雨の時期になりそうです。ことしの夏も厳しい暑さに加えて、梅雨の雨にも備えが必要になりそうですね。