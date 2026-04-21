富山県朝日町の高台にある寺院では、シャクナゲの花が見頃を迎えています。雨に濡れたシャクナゲの花。けさ降っていた雨は日中に止み、水滴をまとった花が日差しを受けて、きらきらと輝くように咲いていました。朝日町境にある護国寺です。富山県が51か所を選定する「とやま花の名所」のひとつで、シャクナゲ寺として親しまれています。シャクナゲは、およそ50年前から本堂の裏にある山の斜面に作られた庭園に植えられ、今ではおよ