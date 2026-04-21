富山県朝日町の高台にある寺院では、シャクナゲの花が見頃を迎えています。



雨に濡れたシャクナゲの花。



けさ降っていた雨は日中に止み、水滴をまとった花が日差しを受けて、きらきらと輝くように咲いていました。



朝日町境にある護国寺です。



富山県が51か所を選定する「とやま花の名所」のひとつで、シャクナゲ寺として親しまれています。



シャクナゲは、およそ50年前から本堂の裏にある山の斜面に作られた庭園に植えられ、今ではおよそ30品種、300株を数えます。





澤越玲佳キャスター「見渡す限りシャクナゲがきれいに咲いています。中でもこちらの場所は、下から私の背丈を超えるくらいの高さまで咲いていて、まるでシャクナゲに囲まれているかのようです」白やピンクなど、色とりどりの花を咲かせますが、中には、濃いピンクのつぼみから淡いピンクの花へ色が変化するものもあり、様々な表情を楽しむことができます。寺は高台に位置しているため、庭園から日本海を一望することもできます。園内を散策しながら、きょうは青空と山の緑、シャクナゲの花と深い藍色の海を楽しむことができました。寺を訪れた人は、思い思いに花を眺めたり、写真を撮ったりしていました。護国寺のシャクナゲは、来月の大型連休が終わるころまで楽しめるということです。