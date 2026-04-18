シンプルなデザインと使いやすさに定評のある無印良品。今回は、数あるアイテムから本当に使いやすいと太鼓判を押された「収納グッズ」を5つピックアップします。無印良品を長年愛用している整理収納アドバイザーの中山真由美さんが「選ばれる理由」を解説します。欲しいものが「必ず見つかる」安心感じつは無印良品が西友のプライベートブランドだった頃から愛用しているという中山さん。【写真】配線をすっきりまとめられる収納