ONE OK ROCKが4月30日(木)にライブEP『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を配信リリースすることを発表した。今作は、本日4月17日（金）より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。結成20周年イヤーの昨年8月に開催されたジャパンツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞より、日産スタジア