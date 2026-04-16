現役のウーバーイーツ自動車配達員にメリットや苦労などを聞いてみました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第146回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊【画像】ウーバーイーツ運営から届いた紹介キャンペーン画像ウーバーイーツでは、サービス