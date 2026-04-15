[4.15 ACL2準決勝第2戦 バンコク・U 0-3 G大阪 バンコク]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は15日に準決勝第2戦を行った。ガンバ大阪はバンコク・ユナイテッド(タイ)に3-0で勝利。第1戦で0-1と敗れていたが、2試合合計3-1と上回り、前身のACLで優勝した2008年以来18年ぶりの優勝に王手をかけた。8日の第1戦はDF中谷進之介が決定的な得点機会の阻止とみなされ、レッドカードで退場処分に。試合も0-1で敗れ、背水の陣で第2戦に臨ん