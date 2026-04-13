自転車競技「BMX」の元世界チャンピオンが、藍住町にいるのをご存じでしょうか？プロライダーとして第一線で活躍を続けながら、後身の育成にも情熱を注ぐ男性の姿を取材しました。 小型で頑丈な専用の自転車を操り、芸術性の高い技を次々と繰り出す「BMXフラットランド」。2026年2月に徳島市で行われたストリートスポーツの祭典「アーバンスポーツフェスタ」で観客を虜にしていたのが、藍住