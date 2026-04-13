歳の離れた仲良し姉妹、10歳のお姉ちゃんと1歳の妹ちゃん。ふたりの何気ないやり取りをママが撮影していると、突然、お姉ちゃんの目には涙が……！？姉妹愛が伝わる、感動的な瞬間を捉えた動画が1430万回再生を超え、Instagramで話題になりました。「もらい泣きしてしまう…」「なんて可愛い姉妹♡」と、反響が寄せられています。【動画】1歳妹の“初めて”に、10歳姉が思わずポロリベビーチェアに座ってご飯を食べている