ホットランドホールディングスが急落している。９日の取引終了後に、公募による４１４万２８００株の新株の発行と６２万１４００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表しており、株主価値の希薄化などに対する懸念から売られているようだ。 発行・売出価格は４月２０日から２３日までのいずれかの日に決定する予定で、調達資金８９億１４６７万円（上限）は「銀だこハイボ