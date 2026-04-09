東北農林専門職大学付属農林大学校の入校式が、8日新庄市で行われ、43人の学生が新たな一歩を踏み出しました。広大な敷地に建つ新庄市の東北農林専門職大学付属農林大学校。ことしは、山形県内外から43人の学生が入校しました。農林大学校では、稲作や果樹のほか、畜産、林業など6つの学科で農林業の知識と技術を学びます。東北農林専門職大学附属農林大学校今田匡彦校長「農林業は自然と向き合いその恵みを活かしながら人々の生