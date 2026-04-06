開催：2026.4.6会場：サター・ヘルス・パーク結果：[アスレチックス] 12 - 10 [アストロズ]MLBの試合が6日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとアストロズが対戦した。アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。5回表、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打って右中間スタンドへのツーラン