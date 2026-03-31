3月31日の午前、徳島市の国道で車とバイクが接触する事故があり、バイクの高齢男性が意識不明の重体です。事故があったのは、徳島市八万町の大野橋北側の国道です。警察によりますと、31日の午前9時20分頃、ともに国道を北へ向かっていた軽自動車と原付バイクが接触し、原付バイクが転倒しました。この事故で、原付バイクに乗っていた徳島市西新浜町の87歳の男性が、頭を打つなどして病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。軽