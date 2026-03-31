道の駅ガチギレ！ “激怒の発表”にネット騒然！

2026年も春を迎え、絶好のドライブシーズンが到来しました。

岡山県笠岡市にある道の駅「笠岡ベイファーム」は、笠岡湾の広大な干拓地に位置し、春には見渡す限りの菜の花やポピーが咲き誇る県内有数の観光スポットとして知られています。

【画像】道の駅ガチギレ！ これが“異常事態”の「決定的シーン」です（15枚）

しかし、この美しい花の名所が2025年の秋口から冬にかけて、ある「深刻なトラブル」によってネット上で大きな話題を呼んでいたのです。

トラブルの原因となったのは、深夜の駐車場における一部のクルマやバイクによる迷惑行為です。

笠岡ベイファームは24時間利用できる休憩所を備え、国道2号（笠岡バイパス）からのアクセスも良いため、長距離ドライバーや車中泊ユーザーにとって貴重なオアシスとなっていました。

しかし、その充実した設備と広大な駐車場が仇となり、いつしか夜な夜なカスタムカーやバイクが集結する「走り屋の集会所」のような状態に陥ってしまったのです。

週末の深夜帯を中心に、大勢で集まって大声で騒ぐ、エンジンを空吹かしする、駐車場内で危険な走行をするといった悪質なマナー違反が常態化。

近隣住民からの騒音苦情はもちろんのこと、仮眠をとるために立ち寄った一般のドライバーからも「うるさくて休めない」「怖くてクルマから降りられない」といったSOSが相次いで寄せられる事態となっていました。

事態を重く見た国土交通省の岡山国道事務所は、2023年7月の段階で「駐車場の照明を減光する」という注意喚起の対策を実施していました。

しかし、一向に事態が改善する気配はなく、業を煮やした同事務所は2025年11月14日、ついに前代未聞の強硬手段に打って出ました。

それが、夜22時以降の駐車場照明を「全消灯」するという、いわば完全ブラックアウト作戦です。

あわせて警告看板を設置し、警察と連携した違法車両の取り締まりを強化するという、まさに道の駅が怒りを示したとも言える厳しい姿勢を見せたのです。

この異例のニュースに対し、ネット上やSNSでは様々な反響が飛び交いました。

迷惑行為を繰り返す集団に対しては「まさに駐車場の害虫ならぬ“害駐”だ」「毅然とした対応で素晴らしい。どんどんやれ！」「もっと厳しく取り締まって逮捕してほしい」といった、怒りの混じった賛同の声が数多く寄せられました。

しかし一方で、全消灯という措置がもたらす影響を懸念する声も存在。

「便利だった場所が、一部のマナー違反者のせいで不便になってしまうのは本当に悲しい」「長距離トラックや車中泊の人が真っ暗闇の中でトイレに行くのは防犯上も危ないのでは？」「連帯責任を負わされる一般利用者が辛すぎる」といった、巻き添えを食う善良なドライバーを思いやる切実なコメントも目立ちました。

さらに、「照明を消すだけではなく警察がもっと本気で巡回や検挙を頑張るべきだ」と、治安維持のあり方に疑問を投げかける冷静な意見も見受けられます。

一部の心ない行動が、誰もが安心して使えるはずの公共インフラから「光」を奪ってしまった笠岡ベイファームの騒動。

花畑が色鮮やかに染まる2026年の春、昼間は多くの笑顔で賑わうこの場所が、夜間も本来の穏やかな休息の場であり続けられるよう、ドライバー一人ひとりのモラルと良識が今改めて問われています。