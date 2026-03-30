ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクション「MICKEY'S BAKERY」が、ディズニーストア店舗で4月3日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月31日（火）より順次発売される。＞＞＞新コレクション「MICKEY'S BAKERY」をチェック！（写真6点）ディズニーストアから、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクションが登場。今年の