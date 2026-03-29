新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・STU48のメンバーが極寒荒波へ飛び込むなど、過酷な環境にて共同生活を送る様子に迫る特別番組『STU48のウチら好きになりんちゃい』を３月30日（月）夜９時より無料放送する。 本番組は、アイドルグループ・STU48のメンバーが極寒の海で漁師に弟子入りし、２泊３日の過酷な共同生活に密着。総重量200kgを超える牡蠣の水揚げ、自ら行う魚の