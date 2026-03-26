「遊び心を解き放て」をテーマに“デリカ祭り”と題した演出で話題をさらった東京オートサロン2026の三菱ブース。その中心にいたのは、元気いっぱいの新型デリカミニ。そして、「いいね」と思えるカスタムスタイルのベースは……やっぱり頭文字Ｊのアイテムだった。 【画像】新型デリカミニ カスタムのお手本はやっぱりJAOS！ ■新型用も続々開発中！ まさに祭り。デリカ一色だったオート