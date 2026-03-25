レクサスのフラッグシップミニバンが「LM」 レクサスは、ラグジュアリーミニバンの「LM（10系）」を一部改良。2026年4月に発売を開始する。初代レクサスLMは、30系アルファード＆ヴェルファイアをベースとして2020年に中国で発売。そして、2代目LM（10系）から、ベース車が40系アルファード＆ヴェルファイアとなり、2023年12月から日本国内で発売が開始された。レクサスLMの名が「ラグジュアリームーバー」とされている