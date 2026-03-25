中国共産党系の国際紙「環球時報」は、「事件は日本の右傾化が危険な動きを見せている」とする社説を載せています。この中で「事件は日本国内で極右思想がまん延し、軍国主義が再び台頭しつつあるという厳しい現実を映し出すものだ」などと主張しています。中国政府は高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、「新型軍国主義」が台頭しているなどと、ことあるごとに批判しており、今回の事件も日本批判に利用した形です。