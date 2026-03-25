「またか」と思った人が多いのではないか。【もっと読む】坂口杏里、お次は「寝たきり状態」と告白 小指の爪がはがれるほど泥酔するのはなぜ？東京都八王子市内のコンビニでサンドイッチ1個（300円相当）を万引したとして、元タレントの坂口杏里容疑者（35）が窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことが報道され話題だ。警視庁高尾署によると、逮捕されたのは3月17日。現在も勾留は続いており、杏里は容疑を認めているという。口さ