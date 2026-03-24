子どもの進学や夫の転勤、自分のパートシフトの変化など、なにかと生活が動くこの季節は朝がいちばん慌ただしくなります。だからこそ、朝食に「型」があると暮らしが楽に。今回は料理研究家でダイエットカウンセラーとして活動するおにゃさんが繰り返しつくる、朝食の献立をご紹介します。朝ごはんこそ献立は固定する朝食は「型」があるとラクになります。わが家の型は、たった3品。みそ汁、卵かけご飯、納豆。【写真】タンパク質