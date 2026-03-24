新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズを毎日無料放送中のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにおいて、現在放送中のTVアニメ『ポケットモンスター(2023)』を３月27日(金)より無料一挙放送する。 アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TV