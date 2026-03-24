24日昼前、北秋田市五味堀の田んぼでクマ1頭が目撃されました。近くには建物もあり、警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと24日午前11時45分ごろ北秋田市五味堀字山崎で、歩いていた男性が田んぼの中に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。目撃された場所から近くの建物までは30メートルほどで、警察が注意を呼びかけています。また、県のツキノワグマ等情報マップシステム「ク