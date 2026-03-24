「選抜高校野球・２回戦、中京大中京９−４帝京」（２４日、甲子園球場）帝京はタイブレークを落とし、１０年選抜以来の２回戦突破はならなかった。４点を追う五回に帝京魂が炸裂。無死満塁の好機を作ると、９番池田の犠飛で１点を返した。さらに１死満塁とし、２番目代が２点適時二塁打、３番立石の犠飛で一気に同点に追いついた。その後は２番手岡田が熱投したが、タイブレーク十回に５失点で万事休した。