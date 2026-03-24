公開1周年記念、累計約30万人を動員した『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、5月22日（金）よりアンコール上映されることが決定。特別ビジュアルや予告編（アンコールver.）、入場者プレゼント情報も公開された。＞＞＞予告編場面カットや入場者プレゼントおをチェック！（写真17点）累計約30万人を動員した ”0歳から楽しめる映画” 『シナぷしゅ THE MOVIE』の最新作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダ