歓送迎会が増えるこの季節、既婚女性のみなさんは、パートナーに対してどのようなホンネを抱えているのでしょうか。既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』を運営する株式会社リンクス（東京都港区）が実施した「夫の歓送迎会シーズンにおける負担・本音」に関する調査によると、約3人に1人が夫の飲み会を「負担」と感じていることがわかりました。では、夫が「歓送迎会」「会社の飲み会」と言って出かける際、その言葉をどの