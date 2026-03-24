米国のトランプ大統領によるイランへの戦争によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。トランプ大統領の強硬姿勢の背後には何があって、今後どのような展開が待つと考えられるのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第2回】【写真】ハメネイ師の後継として最高指導者に就いた次男のモジタバ師トランプとイランがぶつかるのは磁石のN極同士が