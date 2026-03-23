【デジタル限定】すみれch写真集「すみれおふらいん」（全年齢版）より国内最大級のコンテンツ数を誇る大手アダルトサイト「FANZA」が手掛ける「FANZAライブチャット」で年間ランキング1位を獲得する人気配信者・すみれch（すみれチャンネル）。昨年12月に発売されたデジタル写真集『ちょうどいい女』（双葉社）が大ヒットを記録した彼女が、このたび、ギリギリを攻めた最新作『すみれおふらいん』（全年齢版＆R18版）を「週プレ