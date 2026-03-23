PlayStationを代表する人気キャラクターであり、愛くるしい表情で多くのファンを癒やしてきた「どこでもいっしょ」の「トロ」。そんなトロと自宅で一緒に生活しているような気分が味わえる、ほぼ等身大サイズのぬいぐるみ「おすわりジャンボトロ」の予約販売が、3月23日よりGRAPHT公式ECサイトにて開始されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■存在感抜群！ ほぼ等身大の「トロ」がお部屋に今回登場