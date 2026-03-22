開始直後に、試合の流れを大きく左右する判定が下された。モンテディオ山形は３月22日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節でベガルタ仙台とホームで対戦。“みちのくダービー”として注目を集めた一戦で、いきなりアクシデントが起きた。 開始わずか２分、カウンターから前線へボールが送られると、抜け出そうとした小林心に対し、山形の城和隼颯が競り合いのなかで背後から倒してしまう。このプレーが決