タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、絵本シリーズ「パンどろぼう」とコラボレーションした「パンどろぼうだいすきリカちゃん」を2026年3月28日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。＞＞＞「パンどろぼうだいすきリカちゃん」をチェック！（写真7点）1967年に誕生した着せ替え人形