昨年の春闘の賃上げ率は5.25％。歴史的な高水準だが、中小組合は目標に掲げた6％に届かず。実質賃金プラスはいまだに定着していないインフレが始まった2022年から実質賃金は約4％のマイナス。そこにアメリカによるイラン攻撃が加わり、さらなる物価高は必至。ところが高市さんは賃上げにはあまり興味なさそう......。総理、今年の春闘が歴史的な分水嶺になること、把握されてますか!?【賃上げ促進税制を廃止するだと!?】春闘が佳境