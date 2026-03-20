3月13日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手にインタビューした模様を放送した。プロ12年目を迎え考えていること、新しい球種について訊いた。 ――2026年は髙橋光成投手がプロ入りして初めての午年になりました。ついに12年目を迎えたことになるのですが、新たなシーズンを戦う上で考えていることを教えていただけますか？髙橋「このまま同じことをや