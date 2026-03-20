3月13日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手にインタビューした模様を放送した。プロ12年目を迎え考えていること、新しい球種について訊いた。

――2026年は髙橋光成投手がプロ入りして初めての午年になりました。ついに12年目を迎えたことになるのですが、新たなシーズンを戦う上で考えていることを教えていただけますか？

髙橋「このまま同じことをやっても『終わるな』と思っていますし、ニュー髙橋光成を今年は呼び起こそうかなと思っています」

――新しい球種を2つ試しているとのことですが、球種以外で何か新しい部分はありますか？

髙橋「マインドですよ（笑）」

――さらなる進化を遂げようと考えたのは、やはり今のままではダメなのでしょうか？

髙橋「今のままだと普通じゃないですか。僕が求められているのはそこじゃないと思いますし、僕も『こんな自分のはずじゃない』と思っている。もっとできるし、うまくなれると信じているので、ニュー髙橋光成をそろそろ目覚めさせてやりたいですね」

――相手を支配しなければいけないですからね。そういう意味ではまだまだこんなもんじゃないですね。

髙橋「そうですね。こんなもんじゃないです」

――結局、何を投げようとしているのでしょうか？

髙橋「言えないですよ（笑）。みんなに考えてもらえる時間があったほうが面白いかなと思います。シーズンに入ってオープン戦でバレちゃうのですが、そういったところで答え合わせができたら面白いなと思っています」

――2月下旬で南郷キャンプの最終クールなのですが、髙橋光成投手の投球は真横からしか見れないので、真後ろか真正面から見れる映像があれば、何を投げようとしているのか分かるのですが。

髙橋「その時間も楽しいじゃないですか（笑）」

――文化放送を聞いている、髙橋光成投手とライオンズを応援してくださっているみなさんに改めてご挨拶をいただけますか？

髙橋「12年目の髙橋光成です。間違えた。ニュー髙橋光成です。今年こそは笑ってシーズンを終えたいですね。そのためにも、僕が中心となりやっていかないといけないですし、みんなで笑って『いいシーズンだった』と言えるようにしていきましょう」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー