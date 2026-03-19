民放の番組コンテンツの違法アップロードで、数十億円にのぼる広告費が流出しているとして、民放連が改善を求めました。日本民間放送連盟によりますと、YouTubeで民放キー局の25番組を違法アップロードしている300のアカウントを抽出して調査したところ、1か月間の延べ再生回数はおよそ111億回にのぼりました。これにより、少なくとも32億円の広告費がアップロードしたユーザーやプラッ