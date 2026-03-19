高級電卓に漆塗り。ちょっと意外な組み合わせの特別モデルが登場します。カシオ計算機は4月9日、越前漆器メーカー「山久漆工」の職人が1台ずつ手作業で漆塗装を施した電卓「S100X-JC1-U」を発売。価格は9万9000円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ベースとなっているのは、カシオ電卓の最上位モデル「S100X」。山形カシオで唯一、国内生産されているモデルです。そこに日本の伝統工芸「漆塗り」を掛け