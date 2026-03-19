新日本プロレスの真壁刀義（５３）が１８日に自身の「Ｘ」を更新し結婚していたことを発表した。自身のＸに「報告だ！！」と題し「応援してくださっている皆様関係者の皆様突然のご報告となりますが、真壁刀義は２０２５年１０月に一般女性と結婚しました。温かく見守っていただけたら幸いです」と発表した。続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！でもやっぱり、これで丸くなるわけ