日本HPは3月18日、キーボード一体型デスクトップPC「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」を発売しました。日本HPが1月にお披露目した際に発表された希望販売価格は43万8000円（税込）と、なかなかなお値段でしたが、今なら発売記念キャンペーンで23万4450円（税込）から購入できます。キーボード筐体にシステムを内蔵厚さ最大17.5mm、重量約676gのキーボード型の筐体に、プロセッサとメモリー、ストレージ、デュアルスピーカーとデ