日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、2025年11月に登場した「ケンタの鶏竜田バーガー」を、3月25日から数量限定で復活販売します。【画像】「まじか！」これが「伝説のバーガー」の新味です！「ケンタの鶏竜田バーガー」は、鶏モモ一枚肉の厚みとジューシーさに、マヨソースやショウガのアクセントが合わさった一品です。発売から1週間で約100万個を売り上げ、早期完売