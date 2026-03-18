ベネズエラに敗戦…2大会連続で準優勝■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表がベネズエラ代表に敗れ、2大会ぶりの優勝を逃した。試合後、会見に臨んだマーク・デローサ監督は「何も言い訳はしない」と語り、敗戦に失意を隠せない様子だった。ベネズエラの前にあと一歩及ばなかった。「適切なタイ