◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。2点を追う8回にブライス・ハーパー内野手（33）が起死回生の同点2ランを放った。0―2の8回だった。2死無走者。ベネズエラにとって、歴史的な世界一へ「あと4人」。米国にとっては崖っ縁の場面でウィットJr.が四球を選ぶ。そし