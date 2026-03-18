多くの人が外出する春休みやGW（ゴールデンウイーク）に旅行に行こうとすると、費用が高額になりがちです。宿泊費やレジャー費を安く抑えつつ満足できる旅行にするためには、どのような取り組みをすればよいのでしょうか。旅行代を賄うためのポイ活術と併せて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが宿泊代＆レジャー代を安く済ませる“節約術”です！証券口座の開設でポイント