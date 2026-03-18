Aさん（30代女性）は現在育休中です。会社の福利厚生に大きな不満はないものの、今後は育児をしながら挑戦できる仕事へキャリアチェンジしたいと考えたことをきっかけに、転職活動を進めています。退職の意思は固まりつつあるものの、「復職せずに辞めて大丈夫だろうか」「いったん復帰してから退職した方がよいのか」と、悩んでいました。【漫画】「ママは今日なにをしたの？」「パソコンしてたよ」3日続いた会話の末…さらに、退